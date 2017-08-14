بني ياس يتعادل مع خوميلا

شمسة سيف (أبوظبي)

تعادل بني ياس مع خوميلا بهدف لكل منهما، في المعسكر الخارجي بإسبانيا، وحرص جوران المدير الفني على الدفع بتشكلية شابة في الشوط الأول، أمثال خميس إسماعيل، وطلال المرزوقي، وحسن المحرمي، من أجل منح الفرصة أمامهم للاحتكاك واكتساب الخبرة. وخرج «السماوي» من اللقاء بدفعة معنوية، والعديد من الإيجابيات، حيث شارك معظم اللاعبين، كما أحرز حمد الحوسني الوافد الجديد هدف بني ياس.

والجدير بالذكر أن مباراة «السماوي» مع خوميلا هي ثالثة الوديات، وتبقت وديتان، قبل العودة إلى أرض الوطن 23 أغسطس الجاري.