«الملك» يقبض على إيسمانينج بـ «نصف درزن»

علي معالي (الشارقة)

حقق الشارقة فوزاً عريضاً على إيسمانينج 6 - صفر، مساء أمس الأول، في التجربة الأولى بالمعسكر الألماني، ويستمر إلى 25 أغسطس الجاري، وأشرك البرتغالي بيسيرو المدير الفني فريقين على مدار الشوطين، حيث أشرك في البداية كلاً من عادل الحوسني، علي الظنحاني، شاهين عبدالرحمن، عيسى سانتو، أحمد الزري، بلال يوسف، ليد أحمد، حميد عبدالله، يوسف سعيد، عمر جمعة، ومحمد إبراهيم، وفي الشوط الثاني دفع بكل من راشد أحمد، الحسن صالح، شاهين عبدالرحمن، محين خليفة، علي الظنحاني، ماجد سرور، سيف محمد، جمال معروف، سيف راشد، حمد جاسم، وريفاس.

ولفت محمد إبراهيم «الوافد الجديد» الأنظار في أول 45 دقيقة، بتسجيله الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 28 من ضربة جزاء، و45، والقادم من شباب الأهلي دبي، ويعد من المهاجمين أصحاب الكفاءات الجيدة، وسبقه في التهديف عمر جمعة في الدقيقة الثالثة، وأضاف يوسف سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول برباعية.

وفي الشوط الثاني، سجل ريفاس الهدف الخامس بكرة رأسية في الدقيقة 52، واختتم سيف راشد المهرجان بالهدف السادس، وجاءت المباراة جيدة من الشارقة الذي ينتظره مباريات أخرى أكثر قوة، حتى يقف «الملك» على مستواه الحقيقي خلال المعسكر بمواجهة منافسين أكثر قوة، خاصة أن إيسمانينج أحد فرق المناطق بألمانيا. ويخوض الشارقة مباراة ودية مع دبا الفجيرة بعد غد.