«الملكي» يمنح «مونديال أبوظبي» زخماً رائعاً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس إدارة نادي العين، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن تأهل ريال مدريد الإسباني إلى كأس العالم للأندية «أبوظبي2017» من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل يمنح البطولة زخماً إعلامياً وجماهيرياً رائعاً.

وأشار إلى أن تتويج الريال، بلقب كأس السوبر الأوروبي، عقب فوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتحقيقه اللقب الثالث له هذا الموسم، بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، يجعله المرشح الأبرز للقب البطولة المقبلة في الإمارات، والتي تمثل التحدي الحقيقي للفريق الملكي الكبير، ويسهم وجوده في زيادة المتعة والإثارة بشكل يختلف عن البطولتين الماضيتين، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ريال مدريد في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يسهم في ارتفاع مستوى البطولة التي يتطلع للفوز بلقبها، ليتساوى مع غريمه التقليدي برشلونة الإسباني، الفائز بلقب مونديال الأندية ثلاث مرات، من ضمنها بطولة «أبوظبي 2009»، بينما فاز بلقب «أبوظبي 2010» الإنتر الإيطالي.

وأضاف عضو اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا التي تحتضنها الإمارات عام 2019 مدير مجموعة أبوظبي: لا شك أن الإمارات على موعد مع التاريخ، في مختلف الأحداث الكروية العالمية، التي تتزامن مع «عام الخير»، من خلال كأس العالم للأندية، والتي تعقبها كأس آسيا 2019، حيث تتواصل الاستعدادات وفق مقومات ومعايير النجاح للبطولة القارية التي تتجدد استضافتها ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

وقال محمد بن ثعلوب: مشاركة ريال مدريد العريق، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب والهداف في آخر بطولة في اليابان، يزيد من وهج البطولة التي اقترب موعدها، وتسابق عشاق «الأبيض الملكي» لحجز تذاكرهم لمتابعة البطولة التي تقام مبارياتها في العاصمة أبوظبي ومدينة العين من خلال 8 مباريات بين 7 أندية حائزة على بطولاتها القارية وتتطلع للقب العالمي.