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نظم خلال بطولة أبوظبي للجولف

73.7 ألف درهم حصيلة «القيادة من أجل العطاء»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ حجم تبرعات مبادرة «القيادة من أجل العطاء»، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للسيارات، مبلغ 73.720 درهم، والتي أطلقت ضمن فعاليات بطولة «أبوظبي إتش أس بي سي» للجولف، في نسختها الـ12 والتي اختتمت أمس الأول، في إطار مبادرة عام الخير التي أطلقتها القيادة الرشيدة.

وكانت «الإمارات للسيارات» أعلنت سابقاً عن دفع مبلغ 10 دراهم عن كل ياردة (91 سم) تقطعها كرات كل من اللاعبين «ريكي فاولر» وزميله «مارسيل سيم» في البطولة إلى الحفرتين 2 و8، وسيتم جمع هذا المبلغ للتبرع به لمركز الرعاية الخاصة في العاصمة أبوظبي.

ووصلت المسافة التي حققها كل من اللاعبين المحترفين خلال البطولة إلى 3,686 ياردة، وبلغت قيمة تبرعات شركة الإمارات للسيارات بعد حساب المسافة وتحويلها إلى ما يقابلها من مبلغ مالي إلى 36,860 ألف درهم، وقد ضاعف مجلس أبوظبي الرياضي المبلغ ليصل مجموع التبرعات الكلي إلى 73,720 ألف درهم.

وشهد أمس الأول حضور الأطفال والموظفين من مركز الرعاية الخاصة في أبوظبي في حفل خاص أقيم عند الحفرة 18، حيث قدّم لهم عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ورامز يوسف، رئيس قسم التسويق والاتصالات في مجموعة الفهيم شيكاً بالتبرعات.

وقال عارف العواني: بالتزامن مع تسمية 2017 بعام الخير في الدولة، نحن عازمون على دعم هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الإنسانية كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، وذلك خلال كل الفعاليات التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وتمثل مضاعفتنا للمبلغ السخي الذي ستتبرع به شركة الإمارات للسيارات لمركز الرعاية الخاصة، الخطوة الأولى في هذا التوجه. ... المزيد
     
 

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