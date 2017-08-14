الكويت تبدأ استخراج النفط بتقنية الحقن الكيميائي

الكويت (د ب أ)

بدأت شركة نفط الكويت بتشغيل أول تطبيق ميداني لتعزيز استخراج النفط باستخدام تقنية الحقن الكيميائي في إنجاز يمثل سابقة على المستوى الإقليمي.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية على موقعها الإلكتروني BLS، عن الرئيس التنفيذي للشركة جمال جعفر، قوله إن «هذا المشروع يتم تنفيذه في مكمن صابرية مودود في شمال الكويت»، كاشفاً أنه «يعد المشروع الأول من نوعه في مكمن كربوني على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز وإنماء الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت، فضلاً عن دفع عجلة الإنتاج لتحقيق الأهداف الطموحة بعيدة المدى للقطاع النفطي الكويتي».

وأكد جعفر أن «مكامن شركة نفط الكويت ما زالت في طور الاستخراج الأولي، فيما بعضها الآخر في مرحلة الاستخراج الثانوي»، مبيناً أن «تطبيقات الاستخراج المعزز للنفط الجاري تقييمها في الوقت الراهن تعد خطوة استباقية لاستشراف المستقبل وضمان الانتقال السلس والتكامل بين مراحل استخراج النفط المختلفة».

وكان المسؤول الكويتي أكد أوائل الشهر الجاري أن الكويت ملتزمة تماماً اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين.

واتفقت «أوبك» والمنتجون المستقلون على خفض إنتاج النفط بنحو 8 .1 مليون برميل يومياً، في الفترة بين يناير الماضي ومارس المقبل.