«الوطنية للتكافل»..41 مليون درهم مكاسب الربع الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» 40.9 مليون درهم أرباحاً صافية في الربع الثاني وأرباح اكتتاب بقيمة 34.1 مليون درهم، لتحافظ على زخم الأداء المالي القوي الذي حققته خلال الربع الأول من العام.

وسجل صافي الربح الكلي، البالغة قيمته 40.9 مليون درهم خلال النصف الأول، زيادة قدرها 35% مقارنةً مع صافي الربح البالغة قيمته 30.3 مليون درهم في النصف الأول من العام الفائت. وفي المقابل، شهدت أرباح الاكتتاب، البالغة 34.1 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، نمواً بمعدل 50% مقارنةً مع 22.8 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وقال خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة «أبوظبي الوطنية للتكافل» «تواصل شركتنا تسجيل نتائج قوية منذ العام 2010، ما يعكس كفاءة سياسة وانضباط عمليات الاكتتاب ونجاح استراتيجية أعمالنا المختلفة».