«فعاليات دبي» يفوز باستضافة 97 فعالية خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

فازت دبي بأكثر من 97 عرضا لاستضافة فعاليات ومؤتمرات للأعمال خلال النصف الأول من العام، يقدر أنها جذبت نحو 51 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم وحققت فوائد اقتصادية تقدر بـ375 مليون درهم، حسب ما أعلن مكتب «فعاليات دبي للأعمال» في بيان أمس. إضافة إلى ذلك، يخضع 97 عرضاً آخراً لتنظيم فعاليات في دبي للدراسة حالياً، كما عزز «فعاليات دبي للأعمال» جهوده لتسليط الضوء على فعاليات الأعمال في المدينة.

وحضر ممثلو «فعاليات دبي للأعمال» أكثر من 50 حدثاً تجارياً خلال النصف الأول من العام، والتقوا بأكثر من 4500 من مشتري ومخطّطي الفعاليات والأحداث التجارية. كما نظّم المكتب أيضاً 16 عملية معاينة للمواقع مع 38 عميلاً، واستضاف 144 مشتريا من جميع أنحاء العالم في إطار 4 بعثات دراسة متعمقة في دبي.

وقال ستين جاكوبسن، مدير مكتب «فعاليات دبي للأعمال» «حققنا بداية ممتازة هذا العام، ونشقّ طريقنا الآن بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا المحددة لعام 2017. وبينما نواصل العمل لتعزيز مكانة واسم دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات التجارية العالمية، نعمل على تصميم وتخطيط مجموعة كبيرة من المبادرات للعام المقبل. كما نركز أيضاً على توسيع شبكتنا وانتشارنا على المستوى الدولي لتمكين الشركات ومشتري ومخططي الأحداث والفعاليات من الاستفادة من خبراتنا».

على الصعيد نفسه، ساهم «برنامج السفير»، الذي أطلقه مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، في تعزيز نجاح المدينة في تقديم طلبات استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية. ويضم البرنامج شبكة مكونة من 300 خبير بارز من دبي يمثلون قطاعات متنوعة، تشمل القطاع الأكاديمي والقطاع المالي وقطاع الرعاية الصحية، ومنذ يناير الماضي، ساهم البرنامج في تأمين 11 فعالية تجارية للمدينة.

من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري «الفعاليات لا تسرع مسيرتنا للتحول نحو اقتصاد المعرفة فحسب، ولكنها أيضاً من العناصر الرئيسة التي تساهم في تحقيق هدفنا المتمثل في استقبال المدينة لـ 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020». وأشار إلى أنه «من أبرز الفعاليات التي فازت بها دبي مؤتمر Baby Care Annual Incentive لعام 2018 والمؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها (2019)، ومؤتمر الجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المتصلة به 2022».

يذكر أنه وقع الاختيار على مدينة دبي باعتبارها واحدة من أفضل 10 وجهات لاستضافة الاجتماعات الدولية من قبل اتحاد الجمعيات الدولية في أحدث نسخة من تقرير إحصاءات الاجتماعات الدولية الذي تم نشره الشهر الماضي. واحتلت أيضاً المركز الـ 14 في نسخة عام 2015، وعززت موقعها في القائمة باستضافة ما مجموعه 180 مؤتمرا واجتماعا دوليا في عام 2016.