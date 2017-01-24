المهيري: مضمار «الشيخ زايد» إضافة قوية للعبة

الخرطوم (الاتحاد)

احتفل الاتحاد السوداني للهجن بالوفد الإماراتي الذي يزور الدولة، ونظم سباقاً للهجن بمضمار أمبدة المرخيات، شاركت فيه عدد من الولايات، وحضر السباق عبد الله المهيري مدير اتحاد الإمارات للهجن، واليسع صديق التاج وزير الشباب والرياضة الخرطوم، وسعد العمدة رئيس اتحاد الهجن السوداني، وأعضاء الاتحاد.

وقدم المهيري الشكر لولاية الخرطوم والوزارة على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، مشيداً برياضة الهجن بالسودان، مؤكداً أن تدشين مضمار الشيخ زايد بن سلطان إضافة حقيقية إلى تطور وانتشار سباقات الهجن بالسودان.

واعتبر اليسع صديق التاج وزير الرياضة أن الإمكانات الرياضية في ولاية الخرطوم أصبحت متاحة لكل الشباب، مجدداً اهتمام الولاية والوزارة بإنسان الريف شاكراً للإمارات قيادة وحكومة على خيرها الذي عم السودان، وأعلن عن قيام قرية تراثية بشرق النيل لجمع ثقافات الشعوب العربية.