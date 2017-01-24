  • الثلاثاء 26 ربيع الآخر 1438هـ - 24 يناير 2017م

سباق للهجن في السودان على شرف وفد الإمارات

المهيري: مضمار «الشيخ زايد» إضافة قوية للعبة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017

الخرطوم (الاتحاد)

احتفل الاتحاد السوداني للهجن بالوفد الإماراتي الذي يزور الدولة، ونظم سباقاً للهجن بمضمار أمبدة المرخيات، شاركت فيه عدد من الولايات، وحضر السباق عبد الله المهيري مدير اتحاد الإمارات للهجن، واليسع صديق التاج وزير الشباب والرياضة الخرطوم، وسعد العمدة رئيس اتحاد الهجن السوداني، وأعضاء الاتحاد.

وقدم المهيري الشكر لولاية الخرطوم والوزارة على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، مشيداً برياضة الهجن بالسودان، مؤكداً أن تدشين مضمار الشيخ زايد بن سلطان إضافة حقيقية إلى تطور وانتشار سباقات الهجن بالسودان.

واعتبر اليسع صديق التاج وزير الرياضة أن الإمكانات الرياضية في ولاية الخرطوم أصبحت متاحة لكل الشباب، مجدداً اهتمام الولاية والوزارة بإنسان الريف شاكراً للإمارات قيادة وحكومة على خيرها الذي عم السودان، وأعلن عن قيام قرية تراثية بشرق النيل لجمع ثقافات الشعوب العربية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا