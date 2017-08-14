لوتاه لتطوير العقارات تدخل في شراكة مع أملاك للتمويل

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات عن شراكة مع «أملاك للتمويل»، بما يتيح للمستثمرين في تطوير العقارات، فرصة الاستفادة من مضاعفة حجم محفظتهم العقارية.

وسيحصل المستثمرون على مزايا إضافية لدى تقدمهم بطلب الحصول على التمويل من شركة أملاك للتمويل، التي تشمل سداد الدفعات من خلال إيرادات الإيجار، وخدمات إدارة العقار تقدم لهم مجاناً مع استثمارهم العقاري التالي، فضلاً عن عمليات الشراء السلسة والخالية من التعقيدات.

وقال صالح عبد الله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات «تؤكد هذه الشراكة التزامنا المتواصل تجاه المستثمرين وتزويدهم بالتسهيلات التي تتيح لهم تنمية محفظتهم العقارية. ونفخر بشراكتنا مع أملاك للتمويل التي تشتهر بسجل حافل في تقديم الحلول المالية الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط ».

وستوفر شركة أملاك للتمويل هذا العرض المغري للمستثمرين المحتملين في مشروع «ذا ويفز». ويمتد مشروع «ذا ويفز» على مساحة تبلغ 175,905 قدم مربعة، ويعد تعبيراً مبتكراً عن التوجهات الإبداعية والذوق العصري الرفيع. وقد تم استكمال ما يقارب من ثلث المشروع منذ حفل إطلاق المشروع في شهر سبتمبر من العام الماضي.

من جانبه، قال عارف الهرمي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل «يسرنا عقد هذه الشراكة مع لوتاه لتطوير العقارات وتحسين مستوى الخدمات التي نقدمها لعملائنا.

إن هذه الشراكة ستتيح لنا عرض منتجنا «ضاعف عقارك» إلى جمهور أكبر تماشياً مع الطلب الحالي في السوق.، نحن نرى أن هذا العرض الجديد مناسب تماماً للسوق وسيسهم في زيادة الصفقات الاستثمارية في دبي. ونحن نتطلع قدماً إلى نجاح هذه الشراكة وإلى المساهمة في نمو القطاع العقاري في دبي في المستقبل».

ويضم مشروع «ذا ويفز» شقق استديو، وشققا تتألف من غرفة نوم واحدة، وكذلك شقق ذات دور علوي مع غرفة نوم واحدة تتراوح مساحاتها بين 485 و2000 قدم مربعة، وتتوافق تصميماتها الداخلية بشكل رائع مع أعلى المعايير، كما تنسجم مع المشاهد الفريدة لأفق دبي بأسلوب استثنائي، وتتجلى فيها اللمسات المتميزة للتصميمات المعاصرة مع مساحاتها الواسعة وإضاءتها الطبيعية ونوافذها الممتدة على طول الجدران.