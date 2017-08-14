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«الاقتصاد»: تخفيضات عيد الأضحى تبدأ الأسبوع المقبل
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تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الرئيسة في أبوظبي على إجراء تخفيضات على عشرات السلع خلال عيد الأضحى بنسب تصل إلى 50%، حسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية تعليقاً على الاجتماع الذي تم عقده أمس مع منافذ البيع والجمعيات الرئيسة في الإمارة، إن تلك التخفيضات تشمل سلعاً غذائية رئيسة، بينها اللحوم المجمدة والمبردة والخضراوات والفواكه والسكر والطحين والزيوت والأرز والمعكرونة والشاي، إضافة إلى عدد من السلع الاستهلاكية كالملابس والحلويات.

وأشار النعيمي إلى البدء بطرح هذه التخفيضات اعتباراً من الأسبوع المقبل، قبل حلول عيد الأضحى بفترة 10 أيام على الأقل.

وأكد النعيمي الاتفاق مع منافذ البيع على طرح سلال تشمل أنواعاً مختلفة من الخضراوات والفواكه خلال العيد بتخفيضات تتراوح بين 10 و20% مقارنة مع أسعارها منفردة ، مشيراً إلى

أن الوزارة طالبت منافذ البيع والجمعيات بنشر أجهزة كاشف الأسعار في مختلف فروع المنافذ لتوفير البدائل بصورة أكبر للمستهلكين للتحقق من الأسعار، حيث ارتفع عدد هذه الأجهزة إلى 10 على الأقل في المنفذ الذي تصل مساحته إلى 5000 متر مربع تقريباً. ... المزيد
     
 

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