92 % من موظفي «اقتصادية رأس الخيمة» التحقوا بالتدريب

رأس الخيمة (الاتحاد)

التحق 92% من موظفي دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالبرامج التدريبية التي نفذتها الدائرة ضمن خطتها التدريبية للنصف الأول من العام 2017. وترمي الدائرة إلى الوصول بهذه النسبة إلى 100% مع نهاية العام الحالي مقارنة مع 98% للعام 2016.

وأكدت حصة الغيص رئيسة قسم الموارد البشرية في الدائرة، أن البرامج التدريبية التي يلتحق بها الموظفون تتنوع بين التخصصية والتطويرية، وتعزيز الهوايات التي من شأنها رفع الكفاءة وتأهيل الموظفين لمهامهم الوظيفية، والترويح عنهم، وتحفيزهم لتقديم المميز والجديد.

وأشارت الغيص إلى أن الدائرة تضع نصب أعينها الاهتمام بتدريب وتأهيل جميع الموظفين ضمن استراتيجية الدائرة القائمة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والارتقاء بتجربتهم مع الدائرة بما ينعكس إيجابياً على تحسين بيئة الأعمال عبر توفير مجموعة متكاملة من الخدمات تتفق مع الاحتياجات العصرية للمتعاملين.