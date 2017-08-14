بنوك الإمارات تستقبل 27.9 مليار درهم ودائع قصيرة الأجل

أبوظبي (وام)

وصلت قيمة الودائع النقدية قصيرة الأجل لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات 27.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، ما رفع إجمالي رصيدها إلى 439.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.

وتُصنف الودائع النقدية قصيرة الأجل بالودائع التي يمكن للعملاء سحبها من البنوك في أي وقت ودون إخطار مسبق، على عكس «الودائع لأجل»، التي يكون التصرف فيها من قبل مودعيها يرتبط بفترة محددة.

وتظهر إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع قصيرة الأجل سجلت نموا مطردا منذ بداية 2016، إلا أن شهر مارس كان الأكثر نموا، حيث ارتفعت قيمتها بمقدار 14.6 مليار درهم، وبلغ إجمالي رصيدها 439 مليار درهم مقارنة مع 424 مليار درهم في شهر فبراير الذي وصلت فيه قيمة الزيادة 8.7 مليار درهم.

وشهد أبريل أعلى سقف تصله الودائع قصيرة الأجل، حيث بلغ إجمالي الرصيد 442 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 مليارات درهم مقارنة مع الشهر الذي سبق، وسجلت الودائع في مايو انخفاضاً بمقدار 5 مليارات درهم قبل أن تعاود الارتفاع مجددا في يونيو، وتصعد إلى مستوى 439.7 مليار درهم بزيادة قدرها 2.5 مليار درهم.

يشار إلى أن الودائع النقدية قصيرة الأجل تشكل نحو 30% من إجمالي القاعدة النقدية للبنوك في الإمارات، التي بلغت في نهاية النصف الأول من العام 1.46 تريليون درهم.