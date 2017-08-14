عجز الميزانية السعودية يتقلص بمقدار الخمس في الربع الثاني

الرياض (رويترز)

أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية أمس، أن عجز الميزانية في المملكة تقلص في الربع الثاني من العام بمقدار الخمس عن الفترة المماثلة من العام الماضي بفضل ارتفاع متوسط في الإيرادات نتيجة زيادة أسعار النفط. وأظهرت البيانات تراجع العجز إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي مقارنة مع نحو 58.4 مليار ريال قبل عام.

وكان العجز زاد إلى 26.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. وقال مسؤولون سعوديون، إن الأرقام تظهر أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحرز تقدماً طيباً نحو إصلاح أوضاعها المالية بعد هبوط أسعار الخام في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، في بيان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط». وأضاف: «رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017».

وتوقعت الحكومة عجزاً قدره 198 مليار ريال، بما يعادل نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري انخفاضاً من عجز فعلي 297 مليار ريال في 2016.