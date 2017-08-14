«إحصاء أبوظبي»: ‬1.5% التضخم ‬في يوليو الماضي

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في أبوظبي نحو 2.0% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي 108.0% للأشهر السبعة الأولى من عام 2017، بينما كان 105.9% للفترة نفسها من عام 2016.
وأفاد مركز الإحصاء - أبوظبي بأن معدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك بلغ 1.5% خلال يوليو 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1% خلال يوليو 2017 مقارنة بالرقم القياسي ليونيو 2017.
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وأسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 28.2% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.1%. بينما انخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 5.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت هذه المجموعة بنسبة 11.5% في تخفيض معدل الارتفاع.
من جانب آخر، أشار المركز إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 2.2% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.3% وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.8%. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 2.5%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 1.5%.