«إحصاء أبوظبي»: ‬1.5% التضخم ‬في يوليو الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في أبوظبي نحو 2.0% ‬خلال ال‬أشهر ‬السبعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬بلغ ‬الرقم ‬القياسي ‬108.0% ‬للأشهر السبعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017، ‬بينما ‬كان ‬105.9% ‬للفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016.

وأفاد مركز الإحصاء - أبوظبي بأن معدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك بلغ 1.5% ‬خلال يوليو ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1% ‬خلال يوليو ‬2017 ‬مقارنة ‬بالرقم ‬القياسي ‬ليونيو ‬2017.

وأوضح المركز أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» ساهمت بنسبة 49.8% ‬في ‬الارتفاع ‬الذي ‬حدث ‬خلال ال‬أشهر ‬السبعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬وقد ‬جاء ‬هذا ‬الإسهام ‬نتيجة ‬لارتفاع ‬معدّل ‬أسعار ‬هذه ‬المجموعة ‬بنسبة ‬2.9%.

وأسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 28.2% ‬من ‬مجمل ‬معدّل ‬الارتفاع ‬الذي ‬تحقق ‬خلال ‬الأشهر ‬السبعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬ارتفعت ‬أسعار ‬هذه ‬المجموعة ‬بنسبة ‬4.1%. بينما انخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 5.1% ‬خلال ‬الأشهر ‬السبعة ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬حيث ‬ساهمت ‬هذه ‬المجموعة ‬بنسبة ‬11.5% ‬في ‬تخفيض ‬معدل ‬الارتفاع.

من جانب آخر، أشار المركز إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 2.2% ‬خلال الأشهر ‬السبعة ‬‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬كما ‬ارتفعت ‬أسعار ‬المستهلك ‬في ‬شريحة ‬الرفاه «‬المتوسطة» ‬بنسبة ‬2.3% ‬وشريحة ‬الرفاه «‬العليا» ‬بنسبة ‬1.8%. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 2.5%، ‬كما ‬أثّر ‬في ‬أسعار ‬المستهلك ‬لشريحة ‬الأسر ‬غير ‬المواطنة ‬فارتفعت ‬بنسبة ‬1.7%، ‬بينما ‬ارتفعت ‬أسعار ‬المستهلك ‬للأسر ‬الجماعية ‬بنسبة ‬1.5%.