إندونيسيا: الإعدام لمتشدد خطط للاعتداءات الانتحارية 2016

جاكرتا (أ ف ب)

حكم القضاء الإندونيسي أمس بالإعدام على متطرف، بعد إدانته بالوقوف وراء الاعتداءات الانتحارية في جاكرتا في 2016، التي كانت الاعتداءات الأولى التي يتبناها تنظيم «داعش» في جنوب شرق آسيا. وقال رئيس المحكمة أحمد زيني عند النطق بالحكم بحضور رجال شرطة مدججين بالسلاح داخل القاعة وخارجها، إن أمان عبد الرحمن «أُدين بارتكاب عمل عنف إرهابي وحكم عليه بالإعدام».

وأضاف القاضي أن المتطرف متورط في هجمات أخرى. ولم يصدر أمان عبد الرحمن الذي كان جالسا في القاعة أي رد فعل عند صدور الحكم، لكنه وجه إشارات إلى محاميه وركع لفترة وجيزة، وهو يقبل الأرض قبل أن يتمتم بكلمات تعذر فهمها.

وقال أحد محاميه أصلان الدين حادجين، إن الحكم قرار «جائر»، مشيرا إلى نقص الأدلة التي تدين موكله.

ويعتبر أمان عبد الرحمن الزعيم الفعلي لكل أنصار «داعش» في إندونيسيا وهو الزعيم الروحي للحركة المتطرفة «جماعة أنصار الدولة» التي بايعت التنظيم الإرهابي. ويقول خبراء، إنه على اتصال مع «داعش»، والمترجم الرئيس لدعاية التنظيم الإرهابي.

وخلال المرافعات التي جرت الشهر الماضي، طلب المدعي العام العقوبة القصوى. وكانت اعتداءات جاكرتا أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص والمهاجمين الأربعة. ودمر أحد مقاهي سلسلة «ستارباكس» وبيت حراسة للشرطة في حي في وسط العاصمة الإندونيسية الذي يضم مراكز تجارية ومكاتب لعدد من وكالات الأمم المتحدة وسفارات، وخصوصا الممثلية الفرنسية.

وتقول السلطات، إن تنظيم «جماعة أنصار الدولة» متورط في الاعتداءات الانتحارية التي وقعت في مايو في سوربايا ثاني مدن إندونيسيا.

وكانت عائلتان بما فيهما فتاتان تبلغان من العمر تسع سنوات و12 سنة، هاجمت كنيسة ومفوضية للشرطة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً. وقتل المهاجمون الـ13 أيضاً، لكن عبد الرحمن لم يتهم بهذه الهجمات.