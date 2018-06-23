مقتل شخص حاول التسلل من سوريا إلى لبنان

بيروت (كونا)

أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة مجموعة من المهربين التسلل إلى الأراضي اللبنانية عند أحد المعابر غير الشرعية مع سوريا، وقتل أحد أفرادها وجرح آخر.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن مجموعة من المهربين حاولت التسلل إلى لبنان عند أحد المعابر غير الشرعية في منطقة (المصنع)، وأقدمت على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردوا على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة آخر.

وأشار البيان إلى أن أفراد المجموعة الباقين لاذوا بالفرار باتجاه الأراضي السورية، فيما اتخذت وحدات الجيش الإجراءات الأمنية الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود في المنطقة. يذكر أن المهربين يستخدمون المعابر غير الشرعية المنتشرة بين لبنان وسوريا في تنقلهم بين البلدين، وقد أحبط الجيش اللبناني العديد من عمليات التهريب، وألقى القبض على أفرادها. وكان الجيش اللبناني قد تسلم كميات كبيرة من المعدات الخاصة بإدارة وضبط الحدود، مقدمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، تسهم في تعزيز قدرات الجيش في مجال ضبط الحدود، ومنع عمليات التسلل باتجاه الأراضي اللبنانية.