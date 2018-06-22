صفقة من نار للفريق الجبار

أبوظبي (الاتحاد)

وقع المتسابق السويدي إريك ستارك عقداً للانضمام مع فريق أبوظبي للزوارق السريعة في صفقة نارية وقوية، وتمثيله في البطولة خلال الموسم الحالي ليقود الزورق الثالث في صفوف الفريق إلى جانب ثاني القمزي وشون تورنتي.

ويمثل انضمام ستارك «30 سنة» صاحب القدرات المميزة إلى فريق أبوظبي خطوة كبيرة تعكس الأهداف الترويجية والإعدادات التي يسعى الفريق إلى تثبيتها باسمه في المنافسة بمختلف المنافسات، ويعد ستارك أحد الأسماء الموهوبة الصاعدة بقوة في منافسات الزوارق بأنواعها.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن انضمام ستارك هذا الموسم جاء لتحقيق أهداف عديدة، أهمها، أن يتفرغ قائد زورق أبوظبي 35 الذي يقوده راشد القمزي لسباقات الفورمولا-1 لتحدي الفورمولا-2 وللمنافسة على لقب البطولة، بالإضافة إلى أن يكون في صفوف فريق الفورمولا-1 أكثر من متسابق مرشح لنيل اللقب في هذا الموسم.

وقال: شارك راشد القمزي في الجولة الأولى من الفورمولا-1، ولكن نظراً لتضارب جولاتها مع منافسات الفورمولا-2 وأيضاً بسبب تداخل برامج التدريبات الخاصة بالفئتين، فقد قررنا أن يتفرغ راشد القمزي لبطولة العالم للفورمولا-2 تماماً، وأن يكون بديله إريك ستارك.