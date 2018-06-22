موسى ينعش آمال «التانجو»!

فولجوجراد (أ ف ب)

أهدى أحمد موسى، المنتخب النيجيري الفوز على آيسلندا 2- صفر، وأنعش آمال الأرجنتين بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا 2018، بتسجيل هدفي بلاده مساء أمس في فولجوجراد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وحصد المنتخب النيجيري بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة، محتلاً المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الكرواتي الذي حسم تأهله بالفعل إلى الدور الثاني، مقابل نقطة واحدة لآيسلندا الثالث ومثلها للأرجنتين الرابع.

وكان الوضع سيتعقد كثيراً على المنتخب الأرجنتيني وصيف النسخة الماضية وبطل 1978 و1986، في حال فوز آيسلندا بمباراة أمس، لأنه تعثر أمام الأخيرة في الجولة الأولى 1-1، ثم سقط قبل 24 ساعة سقوطاً ذريعاً أمام كرواتيا صفر-3.

لكن فوز نيجيريا أمس بهدفي موسى «49 و75»، أشعل المنافسة تماماً على البطاقة الثانية، بعدما حسمت كرواتيا الأولى بتحقيقها أمس الأول فوزها الثاني «تغلبت في الأولى على نيجيريا 2- صفر».