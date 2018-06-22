جلوبو: قهرنا الـVAR وسوء الحظ ونافاس!

محمد حامد (دبي)

«البرازيل تتنفس» و«هذه هي الصورة التي نريدها».. بهذه الكلمات احتفلت جلوبو البرازيلية بفوز منتخبها على كوستاريكا بهدفين دون مقابل، في ثاني مباريات مرحلة المجموعات في مونديال روسيا، وكان التعادل أمام سويسرا في المباراة الأولى يشكل ضغطاً كبيراً على نجوم السامبا، وعلى رأسهم نيمار الذي تلقى هجوماً من البعض، واتهامات بالأنانية والاستعراض والاهتمام بموضات وقصات الشعر على حساب حلم البرازيل باستعادة الكبرياء والعود إلى منصات التتويج باللقب المونديالي.

جلوبو البرازيلية اختصرت كل ما حدث في مباراة «السامبا» مع المنتخب الكوستاريكي المكافح، حيث أشارت إلى أن كوتينيو ودوجلاس كوستا نيمار وفرمينو، ومن خلفهم مارسيلو، وكتيبة وسط الميدان نجحوا في قهر تقنية الـVAR، أو تقنية حكم الفيديو المساعد، فقد حصل البرازيليون على قرار بركلة جزاء، إلا أن اتصالاً من غرفة حكم الفيديو تسبب في إلغاء قرار الحكم الذي كان قد منحه لنيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجوم السامبا لم يقهروا تقنية الفيديو فحسب، بل نجحوا كذلك في إسقاط مرحلة سوء الحظ التي تلازمهم، والعارضة والقوائم التي تتحدى تسديداتهم، وكذلك المتألق كيلور نافاس، مما يؤشر إلى أن العودة في نهاية المباراة وتسجيل ثنائية بواسطة كوتينيو في الدقيقة 91 ونيمار في الدقيقة 96 يؤكد أن هذه هي الانطلاقة الحقيقية لـ «السامبا» صوب منصة التتويج، فقد أجهش نيمار بالبكاء الشديد عقب المباراة، مما يؤكد أنه عانى كثيراً من الضغط قبل بداية البطولة بسبب الإصابة، ومن ضغوط أخرى تتعلق بعدم ظهوره بصورة مقنعة أمام سويسرا في ضربة البداية.

وتابع تقرير موقع صحيفة «جلوبو»: لقد تنفسنا أخيراً، الآن يمكننا أن نلعب كرة القدم التي يعرفها الجميع، بل إن الأداء عقب هدف كوتينيو وفي عدة دقائق يؤكد أننا بدأنا الانطلاقة التي كنا نبحث عنها، فقد ظهر الجميع بصورة رائعة في 5 دقائق انتهت بهدف أزال جميع الضغوط من فوق كتف نيمار، وهو الذي ظهر باكياً عقب المباراة لأنه يدرك جيداً أن الجميع يطلبون منه المزيد، فهو لم يقدم كل ما لديه حتى الآن.

فيما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة استادوا البرازيلية إلى أن فريق تيتي الذي يحلم البرازيليون برؤيته في أفضل حالاته ظهر في 5 دقائق ليس أكثر، ولكنه في غضون هذه الدقائق حسم كل شيء، أحرز ثنائية بواسطة كوتينيو ونيمار، وحصل على 3 نقاط تجعله يقترب من الدور المقبل، واستعاد الثقة كاملة، وهو ما سيبرهن عليه في المباريات القادمة، كما نقلت الصحيفة عن جيسوس نجم هجوم المنتخب البرازيلي قوله إن الدعم الجماهيري، وعدم توجيه انتقادات حادة للمنتخب في هذه المرحلة من شأنه أن يجعل منتخب «السامبا» يستعيد الثقة كاملة، ويظهر بوجه أكثر إقناعاً وإبداعاً في بقية مباريات المشوار المونديالي.