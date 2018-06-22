مبابي يحطم رقم تريزيجيه مع «الديوك»

يكاتيريبورج (أ ف ب)

أكد كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، أن تسجيله هدفه الأول في نهائيات كأس العالم، هو حلم تحقق، عقب قيادته فريقه للفوز على البيرو 1-صفر وبلوغ الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثالثة.

وسجل مبابي الهدف في الدقيقة 34، ليصبح في سن التاسعة عشرة وستة أشهر، أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في بطولة كبرى.

وحطم مهاجم باريس سان جيرمان الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في بطولة كبيرة، والذي كان بحوزة دافيد تريزيجيه «20 عاماً و246 يوماً»، وحققه في مرمى السعودية في مونديال 1998.

ويبقى أصغر لاعب يهز الشباك في المونديال هو الأسطورة البرازيلي بيليه، وذلك عن عمر 17 عاماً و239 يوماً في مونديال 1958.

وقال مبابي الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: أنا سعيد، مكنت فريقي من التقدم في المباراة، ولكنني أعرف بأن الأمور لم تنته، مضيفاً: كنت سعيداً جداً، لقد قلت دائماً إن كأس العالم حلم لأي لاعب كرة قدم، إنه حلم يتحقق بالنسبة لي، وأتمنى أن تكون هناك أيام أخرى مثل هذه.

وحول عودته لمساعدة زملائه في الدفاع، أجاب مبابي الذي سجل هدفه الخامس في 17 مباراة دولية: إذا احتاج لي الفريق، يجب التضحية في بعض الأحيان، ولكن الأمر لا يتعلق بالتضحية فقط بل تحقيق شيء للفريق، كانت هناك بعض الأوقات لم نلعب فيها في منتصف ملعب الخصم، وبالتالي، كان علي العودة للدفاع وهذا ما فعلته للفريق.

وأشاد المدرب ديدييه ديشان بنجمه قائلاً: إنه أمر جيد بالنسبة له، في عمره الشاب، أن يسجل هدفاً في كأس العالم.