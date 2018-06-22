تونس.. «الحلم العربي»

موسكو (أ ف ب)

يسعى المنتخب التونسي لتفادي مصير الثلاثي العربي المغرب ومصر والسعودية، عندما يلاقي نظيره البلجيكي اليوم، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.

وودعت المنتخبات العربية الثلاثة النهائيات مبكراً، وتحديداً من الجولة الثانية، عقب تعرض كل منها لخسارتين متتاليتين، فيما يبقى الأمل العربي معلقاً على «نسور قرطاج» الذين سيكون همهم الوحيد هو انتزاع نقطة على الأقل للإبقاء على آمالهم حتى الجولة الثالثة الأخيرة.

وعلى غرار المغرب ومصر اللذين لم يسعفهما الحظ في الجولة الاولى عندما قدما عروضاً جيدة لكنهما خسرا «صفر-1» في الوقت القاتل أمام إيران وأوروجواي، سقطت تونس أمام إنجلترا بهدف قاتل لنجمها هاري كين 1-2 في مباراة كانت تستحق فيها التعادل على أقل تقدير.

ومن المفترض أن يكون «نسور قرطاج» استخلصوا العبر من السقوط أمام الإنجليز، وكذلك مصير الثلاثي العربي الذي قدم عروضاً جيدة في الجولة الثانية، دون أن ينجح في تفادي الخسارة، وبالتالي فإن مدربهم نبيل معلول على دراية كاملة بما يجب القيام به أمام منتخب مرشح لإحراز اللقب وضرب بقوة في مباراته الاولى بفوزه الكبير على بنما بثلاثية نظيفة.