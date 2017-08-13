محمد حسن (دبي)

يخوض المهران في عمر الثلاث سنوات «ثندر سنو» و«إنز أوف كورت» لـ جودلفين مواجهات قوية اليوم خلال سباق بري جاك لو مروا، في مضمار دوفيل في فرنسا.

ويتطلع «ثندر سنو» بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة كريستوف سوميون لتسجيل ثالث انتصار كبير في فرنسا، حيث سجل آخر انتصاراته في سباق بري جان برات على مسافة الميل في مضمار شانتييه يوم 9 يوليو.

اما «إنز أوف كورت» بإشراف أندريه فابر وبقيادة ميكايل برزلونا، فقد فاز أربع مرات من خمس مشاركات خاضها حتى الآن، حيث جاءت خسارته الوحيدة عندما انزلق السرج من على ظهره بسباق بوول ديساي دي بولان، الذي جرى على نفس مضمار ومسافة سباق بري جاك لو مروا، يوم 14 مايو.

وتضم الخيول الستة التي تستهدف سباق بري جاك لو مروا، أيضا المهر «تعريف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والثالث في سباق 2000 جينيز «الوكير»، إضافة إلى الوصيف والثالث في سباق بري جان برات «تريس فلورس» و«جولد لاك».