أبطال الإمارات ينشدون الفوز في ثالث جولات الفورمولا 1

خالد السعدي (هاربين)

ينطلق أبناء الإمارات ثاني القمزي وأحمد الهاملي من المركزين الثاني والثالث، في السباق الرئيس اليوم للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والمقامة حاليا في مدينة هاربين الصينية، بعد تحقيقهما نفس المركزين في سباق أفضل زمن أمس.

حقق القمزي نجم فريق أبوظبي ثاني أفضل زمن في سباق السرعة بإحراز 40:78 ثانية، في حين أحرز المركز الأول المتسابق السويدي إريك ستارك بزمن قدره 40:65 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث أحمد الهاملي قائد زورق الفيكتوري 3 بزمن وقدره 40:83 ثانية، وحل قائد زورق أبوظبي 5 أليكس كاريلا في المركز السابع .

وأصبحت حظوظ أبناء الإمارات كبيرة في أن نشهد صعود أبطالنا على منصة التتويج من خلال السباق وأيضا البقاء في دائرة المنافسة على الترتيب العام للبطولة نهاية الموسم.

وأكد ثاني القمزي «القرش الأبيض» أنه يسعى جاهدا من خلال سباق اليوم لكي ينهي المنافسة في المركز المثالي والذي يليق باسم فريق أبوظبي وقال : سأكون ثاني المنطلقين، ولكن سأحاول التقدم للأمام لكي أحقق صدارة السباق، لا يوجد ما يمنعني، خاصة وأنني قد قدمت زمنا ورقما قويا في سباق السرعة، ولم يفصل بيني وبين المتصدر سوى أجزاء من الثانية فقط.