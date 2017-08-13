فيصل الكتبي يقود منتخب الجو جيتسو في «هانوي»

هانوي (الاتحاد)

تشارك الإمارات ببعثة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، في منافسات بطولة آسيا الثانية للجو جيتسو في العاصمة الفيتنامية هانوي، التي تختتم اليوم بالنزالات النهائية بإشراف الاتحاد الآسيوي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

يترأس البعثة فهد علي الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير التنفيذي أمين عام الاتحاد الآسيوي، وتضم معه طارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد الإماراتي المدير المالي في الاتحاد الآسيوي، ويوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وعبدالله الزعابي، ويوسف البيرق الإداريين، والمدربين هنريكي دا سيلفا، وروبيرتو ليما، واورلي دي أوليفييرا.

ويقود منتخب الإمارات فيصل الكتبي، ومعه يحيى الحمادي، ومحمد القبيسي، وطالب الكربي، وإبراهيم الحوسني، وزايد الكعبي، وخلفان بالهول، وزايد المنصوري، وعبيد النعيمي، وسعود الحمادي، وسعيد جمعة، ومبارك عمرو، ومعهم حمد نواد، وخليفة الكعبي، وخليفة محمد النصرتي، ومحمد الدرمكي، وعمر الفضلي المدرب رامون لاموس الذين يلتحقون بمعسكر منتخب الناشئين في ريو دي جانيرو فور انتهائهم من المشاركة في البطولة.

كما تضم اللاعبات وديمة اليافعي، وموزة علي خلفان، ونور يوسف محمد، وسلوى محبوب سالم، ومهرة صالح علي، وريم عبدالكريم عبدالله، ومها صالح علي، ومريم سعيد علي، وبشاير فارس محمد، وخولة محمد، وحصة الشامسي، وتقود اللاعبات المدربة البرازيلية بريسيا دي كارفانو، حيث يسمح لكل دولة بالمشاركة في كل وزن من الأوزان بلاعبين، ولاعبتين وفقاً للائحة الاتحاد الآسيوي.

ويسعى منتخبنا للحفاظ على الصدارة الآسيوية، والاستعداد الجيد لبطولة آسيا لألعاب الصالات المقررة الشهر المقبل في العاصمة التركمانية عشق آباد، كما أن نقاطها مهمة في التأهل لنهائيات دورة الألعاب الآسيوية 2018 في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، والتي أدرجت لعبة الجو جيتسو ضمن أنشطتها للمرة الأولى على خلفية الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الآسيوي للعبة.

ويقيم الاتحاد الآسيوي دورة صقل وتأهيل للحكام على هامش البطولة، حيث يشارك في إدارة نزالات البطولة حكمنا الدولي الإماراتي عبيد الكعبي.

من ناحيته أكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد أن البطولة الآسيوية من أهم تحديات الموسم الجاري لمنتخبنا الوطني، وأن معظم اللاعبين واللاعبات المشاركات فيها هم الذين يمثلون الدولة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية في بطولة آسيا للصالات بتركمانستان التي ينظمها المجلس الأولمبي.

وقال البلوشي: «منتخبنا استعد للحدث بشكل جيد، ونملك نخبة مميزة من عناصر الخبرة والشباب، وطموحاتنا بلا حدود في صعود منصات التتويج، وحصد عدد لا بأس به من الميداليات الملونة، كما أننا نشارك لأول مرة بهذا العدد الكبير من الفتيات في منتخب السيدات لإكسابهن الخبرة الدولية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، ولا سيما أن وديمة اليافعي سبق لها أن حققت ميدالية برونزية آسيوية في بطولة آسيا الشاطئية بدانانج العام الماضي، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بالفتيات هذا الموسم».