سامباولي: ألوم نفسي

نيجني نوفجورود (رويترز)

ألقى خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين الحزين باللوم على نفسه بعد الهزيمة المذلة 3-صفر أمام كرواتيا، إذ أراد أن يحول الانتقادات إليه بدلاً من توجيهها إلى خطأ سيء من حارس المرمى وأداء متواضع من القائد ليونيل ميسي. وقال سامباولي بعد تعرض الأرجنتين لأكبر هزيمة دور المجموعات في كأس العالم منذ 1958، وهي النتيجة التي ساعدت كرواتيا على التأهل لدور ال 16: مسؤولية المدرب ليست جزئية بل كاملة.

وقال سامباولي الذي بدا مرتبكاً في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: ليس من الصحيح أن نلقي باللوم على كاباييرو. لو خططت للأمور بطريقة مختلفة لربما نجحنا...اعتقدت أن خطتي في هذه المباراة ستضع الضغط على المنافس.