الانشقاق يضرب «أسـود الأطلس» قبل مواجهة «الماتادور»

المهدي الحداد (موسكو)

توترت الأجواء داخل معسكر المنتخب المغربي بمدينته فورونيج الروسية مقر الإقامة، حيث انقسم

الجهاز الفني للأسود بعدما خلق مصطفى حجي المساعد الثاني للمدرب هيرفي رينارد نوعاً من الشرخ عقب الهزيمة الأولى أمام إيران، بعدما دخل في نقاش حاد وسوء تفاهم مع المدرب، بسبب إشراك اللاعب سفيان أمرابط بديلاً لشقيقه المصاب نور الدين في مركز الظهير الأيمن، وتسببه في ضربة الخطأ التي جاء منها الهدف القاتل للمنتخب الإيراني.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد»: أن حجي حاول إثناء رينارد عن التغيير، وحدث سوء تفاهم حول اللاعب الذي يجب أن يدخل لتعويض أمرابط، لينشب خلافه بينهما بسبب تداخل في الاختصاصات.

ورغم نفي الاتحاد المغربي الحادث وتأكيده أن الأجواء جيدة بين أعضاء الجهاز الفني، إلا أن العميد المهدي بنعطية كشف المستور ورفع الستار عن التوتر في كواليس المنتخب، حينما صرح بعد مباراة البرتغال السابقة بملعب لوجنيكي، أن أحد أعضاء الجهاز الفني تنكر للاعبين وتجاهلهم عقب الخسارة في اللقاء الأول، وحملهم مسؤولية السقوط مشككا في قدراتهم.