بكين تدعو واشنطن لتجنب التصعيد مع كوريا الشمالية

بكين، واشنطن (وكالات)

حض الرئيس الصيني شي جينبينج نظيره الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي أمس على تجنب الخطاب الذي من شأنه تأجيج التوتر مع كوريا الشمالية وسط قلق دولي من الحرب الكلامية المتصاعدة. وتأتي دعوة شي خلال اتصال هاتفي مع ترامب، بعد ساعات على تكثيف الأخير تهديداته لبيونج يانج محذرا النظام الستاليني من أنه «سيندم حقا» إذا هاجم الولايات المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية أمس إن قرابة 3.5 مليون مواطن تطوعوا للانضمام إلى صفوف جيشها أو العودة إليه لمقاومة عقوبات جديدة من الأمم المتحدة وقتال الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية في كوريا الشمالية أن المتطوعين عرضوا الانضمام إلى الجيش بعدما أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية بيانا يوم الاثنين أدانت فيه العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة ردا على تجارب كوريا الشمالية الصاروخية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيسين الأميركي والصيني «اتفقا على أن توقف كوريا الشمالية سلوكها الاستفزازي والتصعيدي» وبأنهما ملتزمان نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. غير أن وزارة الخارجية الصينية قالت إن الرئيس الصيني حض ترامب على تجنب «الأقوال والأفعال» التي من شأنها أن «تؤجج» التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وممارسة ضبط النفس والسعي لتسوية سياسية. وصعد ترامب هذا الأسبوع هجومه الكلامي على كوريا الشمالية على خلفية برنامجيها النووي والصاروخي، وسط معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية ذكرت أن بيونج يانج نجحت في إنتاج رأس نووي مصغر.

وصعد ترامب لهجته تدريجيا في الأيام القليلة الماضية ليعلن أمس الأول أن الخيار العسكري الأميركي «جاهز للتنفيذ».