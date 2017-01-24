أبوظبي (الاتحاد)

توج بطل كأس دبي العالمي الجواد «كاليفورنيا كروم»، حصان العام في أميركا للمرة الثانية، لينضم إلى نخبة الخيول التي حصلت على هذا اللقب الرفيع أكثر من مرة منذ أن تم تأسيس جوائز الاكليبس الرفيعة في عام 1936.

وانضم «كاليفورنيا كروم» إلى قائمة الخيول المحفور اسمها في قاعة مشاهير السباقات الأميركية أمثال «نيتيف دانسر» (1952 و1954) و«جون هنري» (1981 و1984) الذين أكدوا تفوقهم كأفضل الخيول في مراحل مختلفة من أعمارهم.

ونالت «سونج بيرد» جائزة الاكليبس كأفضل مهرة في سن ثلاث سنوات للعام الثاني على التوالي، ومنحت انتصارات «اروجيت»، و«فلنتشر» الفائز بجائزة أفضل جواد على العشب، جائزة أفضل مالك إلى مزرعة جدمونت العائدة للأمير خالد بن عبدالله.

وفي اختيار غير مسبوق، نالت «بهولدر» جائزة الاكليبس الرفيعة لأفضل فرس للمرة الرابعة، فيما نال جائزة أفضل خيل في سن السنتين المهر «كلاسيك امباير»، ونالت لقب المهرات الناشئة في سن السنتين «شامبين روم».

وبجدارة، استحق المهر «اروجيت» قاهر الجواد «كاليفورنيا كروم» في سباق البريدرز كب كلاسيك، لقب أفضل الخيول في سن ثلاث سنوات، فيما نال «كاليفورنيا كروم» لقب أفضل الخيول المعمرة (أربع سنوات فما فوق).

ونال شاد براون قائمة أفضل مدرب، فيما نال لقب أفضل فارس للمرة الرابعة على التوالي خافيير كاستيلانو، فيما نال لقب أفضل فارس متدرب لويس اوكاسيو.