أوليه: العار !

عمرو عبيد (القاهرة )

عبّرت صحيفة أوليه الأرجنتينية عن غضبها، بعد الهزيمة الكارثية التي تلقاها الألبيسيليستي على يد كرواتيا بثلاثية نظيفة، وخرج غلاف الصحيفة الشهيرة بصورة ميسي المشتت قبل هذه المباراة، وحملت عنوان، العار، حيث أشارت إلى تحطم راقصي التانجو واقترابهم من مغادرة المونديال من الدور الأول، وقالت إن المنتخب ذهب إلى المونديال بلا هوية، فأغلب المراكز لم يتم الاستقرار على من سيحتلها في التشكيل الرئيس، وانتقدت المدرب سامباولي الذي لم يقدم نفس المستوى الذي ظهر به مع تشيلي قبل سنوات، وأشارت إلى العديد من الأخطاء الفنية والفردية التي تسببت في ظهور المنتخب بهذا الشكل المخزي، وقالت إن الأمر لم يعد بأيدينا الآن، علينا أن ننتظر هدية من المنافسين لكي لا نُقصى مبكرا، يا للعار! ونال ليو ميسي النصيب الأكبر من هجوم أوليه، حيث نشرت تقريراً آخر قالت فيه، إننا سئمنا من ترديد جملة «يجب علينا تشكيل فريق من أجل ميسي»، الآن باتت الحقيقة واضحة، ميسي لم يكن وحده في برشلونة، بل يمتلك انييستا وتشافي وألبا وغيرهم، ومنتخب ميسي لم يمرر الكرة إليه بقدر ما مرر إلى الحارس كاباييرو !، ونشرت الصحيفة تسجيلاً صوتياً منسوباً لمدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، قال فيه إن ما حدث هو نتاج طبيعي للسياسة التدريبية للتانجو خلال السنوات الماضية، وعندما سُئل عن اللاعب الأفضل في العالم، جاء الجواب صاعقاً حيث قال إن رونالدو هو الأفضل بالتأكيد !

20 دقيقة: مبابي يخرس الأفواه

احتفت صحيفة 20 دقيقة الفرنسية بلاعبي الديوك، عقب التأهل رسمياً إلى الدور الثاني في مونديال روسيا، بعد الفوز في مباراتين متتاليتين على كل من أستراليا وبيرو في منافسات المجموعة الثالثة، وقالت الصحيفة إن المباراة الثانية بدت معقدة خاصة في شوطها الثاني الذي عاني فيه كثيراً المنتخب الفرنسي، لأن المنافس امتلك الكرة أغلب الوقت، وهاجم كثيرا في الوقت الذي تراجع فيه الديوك من أجل الدفاع، ونقلت تصريحات المدرب ديديه ديشامب التي قال فيها إن المنتخب سيظهر وجهه الحقيقي مع انطلاق المنافسات الإقصائية، لأن مرحلة المجموعات، وضرورة التأهل إلى الدور الثاني لها حسابات مختلفة تماما عن القادم من المواجهات.

وعلى جانب آخر، اهتمت 20 دقيقة بتصريحات بوجبا النارية التي أطلقها عقب هذا الفوز والتأهل، حيث بدأ برسالة قوية موجهة إلى زميله كليان مبابي، قال فيها إن اللاعبين الموهوبين أمثال مبابي لا يلعبون من أجل تقديم كرة قدم ممتعة فقط، بل إن مهمتهم الأولى هى إخراس الأفواه!، وأشاد بوجبا كثيراً بزميله، ووصفه بأنه صاحب موهبة فذة.