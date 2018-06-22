مونديال «الأسود الثلاثة» يهدد هاميلتون !

محمد حامد (دبي)

في اعتراف جديد يؤكد أن كرة القدم سوف تظل خارج المقارنات فيما يتعلق بالشعبية والجماهيرية، وخاصة حينما يتعلق الأمر بالبطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، أكد لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس وبطل العالم للفورمولا - 1 أنه يخشى من تأثير مشاهدته لمباراة منتخب الأسود الثلاثة الإنجليزي وبنما بعد غد، حيث يخوض سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا - 1 عقب نهاية موقعة الإنجليز مع بنما بما يقرب من 20 دقيقة.

والأمر لا يتعلق بهاميلتون فقط، بل إن فريق العمل الذي يسانده في السباق، وفي صراعه للحفاظ على العرش العالمي لسباقات الفورمولا - 1 سوف يكون خارج التركيز كلياً هو الآخر، مما يهدد حظوظ السائق الإنجليزي في الفوز بالجولة الفرنسية، والتي من المتوقع أن تشهد صراعاً حاداً بين هاميلتون، وسيباستيان فيتل سائق فريق فيراري.

اعترف هاميلتون أن مباراة إنجلترا وبنما في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات، قد يكون لها تأثير على تركيزه هو وفريق عمله في مرسيدس، ويؤكد من جانب آخر أن بطل العالم في واحدة من أكثر الألعاب جاذبية وإثارة يحمل في داخله مشاعر وطنية كبيرة، حيث يصبح دعم منتخب الوطن في كأس العالم واحداً من المؤشرات التي تؤكد هذا الأمر، وخاصة في عالم المشاهير.

وقال هاميلتون تعليقاً على التعارض بين مباراة منتخب الأسود الثلاثة الإنجليزي وبنما وبين خوضه سباق جائزة فرنسا الكبرى: «سوف نحاول البقاء في درجة عالية من التركيز عقب مباراتنا أمام بنما، بالطبع سوف نشاهد هذه المباراة، ثم نخوض السباق بعد ذلك بـ20 دقيقة، بالنسبة لي دائماً أحرص على متابعة المنتخب في كأس العالم، ودائماً لدينا شعور داخلي بأن منتخبنا سوف يفعل شيئاً ما في المونديال، ولكن بكل أسف هذا لم يحدث أبداً في فترات وعينا ومشاهدتنا لكأس العالم».

وأكد هاميلتون أنه بريطاني حتى النخاع، ويحرص على دعم أي بطل أو فريق يمثل بريطانيا في المحافل العالمية، ويحظى منتخب إنجلترا لكرة القدم بمكانة خاصة في قلب هاميلتون الذي أضاف: «أنا وطني، أفتخر بأنني بريطاني، لا يهم إلى أين أذهب، المهم بالنسبة لي أن أرى علم الوطن مرتفعاً».