«جنرال موتورز» تعتزم تصنيع «شيفروليه بلايرز» في المكسيك

واشنطن (د ب أ)

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة جنرال موتورز الأميركية تعتزم إحياء السيارة الشهيرة شيفروليه بلايرز مرة أخرى، ولكن هذه المرة في صورة سيارة رياضية متعددة الأغراض ذات مظهر أنيق.

ومن المقرر طرح الشكل الجديد من السيارة بليزر متوسطة الحجم في الأسواق مطلع العام المقبل، وذكرت شركة جنرال موتورز ومقرها ولاية ديترويت الأميركية أن السيارة الجديدة سوف يتم تجميعها في مصنع الشركة في راموس أريزبي بالمكسيك.

وقد تكون هذه الخطوة شائكة بالنظر إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على شركات السيارات لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة، وأعرب عن استعداده لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة بهدف استعادة فرص العمل التي ذهبت للمكسيك وغيرها.

وقوبل قرار جنرال موتورز بانتقادات من رابطة «يونايتد أوتو وركرز» للعاملين في مجال صناعة السيارات، والتي تدعم التحقيقات التي يجريها الرئيس الأميركي بشأن واردات السيارات للولايات المتحدة.