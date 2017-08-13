محمد بن راشد ومحمد بن زايد للشباب: أنتم الأمل والمستقبل

لمياء الهرمودي، عمر الأحمد، «وام» (أبوظبي، دبي، الشارقة)

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشباب في الدولة أمس برسالة نصية باللغتين العربية والإنجليزية للتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، فيما يلي نصها: «بمناسبة اليوم العالمي للشباب، نقول لكم.. أنتم الأمل وأنتم المستقبل.. وكل عام وأنتم بالوطن أعلى.. ومن أجل الوطن أقوى.. وبدولتكم أكثر عزاً وفخراً».

وأكد عدد من الشباب المواطنين أن الرسالة التي وصلتهم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في يوم الشباب العالمي، بثت السعادة في قلوبهم، ورفعت الروح المعنوية لديهم، ومنحتهم دافعاً قوياً لبذل المزيد في سبيل خدمة الوطن. كما عبروا عن شكرهم وامتنانهم على هذه البادرة، مشيرين إلى أن قيادة الإمارات تعمل جاهدة من أجل إسعاد شعبها ودعمه.

وقال محمد القحطاني، إنه شعر بالسعادة والحماس عندما وصلت الرسالة إلى هاتفه، مؤكداً أن القيادة الرشيدة جعلت إسعاد المواطن والمقيم، خاصة فئة الشباب، منهاج حياة لحكومة الإمارات، وأن المبادرات التي تطلقها بشكل مستمر أكبر دعم مستدام للشباب، وقال «الرسالة زادتني إصراراً وعزيمة على بذل المزيد في سبيل خدمة الوطن وقيادته التي تعمل ليل نهار من أجل إسعاد كل من يقطن على أرض الإمارات الطيبة».

مستقبل زاهر