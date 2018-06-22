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الحرب التجارية تستعر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
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تاريخ النشر: السبت 23 يونيو 2018

بروكسل (أ ف ب)

أصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية مثل المشروبات الكحولية والجينز والدراجات النارية.

وهذه الرسوم الجديدة التي دخلت رسمياً حيز التنفيذ منتصف ليل أمس الأول بتوقيت بروكسل (الخميس 22,00 توقيت جرينتش)، هي رد الأوروبيين على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية تبلغ نسبتها 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم على وارداتها من معظم دول العالم، بما في ذلك على حلفائها.

وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، إن «القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض رسوم جمركية «لا يترك لنا أي خيار آخر».

وأضافت أنه «لا يمكن انتهاك قواعد التجارة العالمية من دون رد فعل من جانبنا»، موضحة أنه «إذا ألغت الولايات المتحدة رسومها الجمركية» فسيتم «أيضاً إلغاء» الإجراءات الأوروبية.

وقبل الاتحاد الأوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الإجراءات الأميركية أيضاً، رسوماً رداً على واشنطن، بينما تنوي كندا أن تحذو حذوها في بداية يوليو. ... المزيد
     
 

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