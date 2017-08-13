%25 من الألمان يغيرون نمط استهلاك البيض عقب فضيحة التلوث

برلين (د ب أ)

ذكر نحو 25% من الألمان في استطلاع للرأي أنهم غيروا من نمطهم الاستهلاكي للبيض، عقب فضيحة تلوث البيض بالمبيد الحشري «فيبرونيل» في عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أن 16% من الألمان خفضوا استهلاكهم من البيض، بينما امتنع 10% من الذين شملهم الاستطلاع عن تناوله عقب تكشف الفضيحة.

وفي المقابل، أعرب 65% من الألمان عن عدم انزعاجهم من هذا الموضوع، موضحين أنهم لم يغيروا من نمطهم الاستهلاكي للبيض عما كان عليه الوضع، قبل تكشف الفضيحة.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر توصل في تقييم مؤقت له إلى أن «من المستبعد» أن تطرأ مخاطر صحية، عند تناول هذا البيض حتى في حالة استهلاكه على المدى الطويل. ويرجح المعهد أن يكون تم استخدام مواد متضمنة مادة «فيبرونيل» في حظائر الدواجن منذ شهور.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة الألمانية ترجح أن يكون عدد البيض الملوث الذي تم توريده من هولندا إلى ألمانيا 10.7 مليون بيضة. وفيبرونيل هو مكون شائع في المنتجات البيطرية من أجل القضاء على البراغيث والقمل والقراد في الحيوانات، وهو مبيد محظور استخدامه على الحيوانات التي ستستخدم للاستهلاك الآدمي، إذ إنه يمكن أن يتسبب في أضرار بالكبد والغدة الدرقية والكلى إذا ما تم تناوله بكميات كبيرة.