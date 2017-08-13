إنجاز مشروع عقاري في نخلة الجميرا بقيمة 350 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أنجزت شركة عزيزي للتطوير العقاري مشروع «عزيزي رويال باي» أحد المشاريع العقارية السكنية الفاخٍرة في نخلة جميرا، الذي تقدر تكلفته بـ 350 مليون درهم إمارتي، خلال 22 شهراً. ويضم المشروع 90 شقة فندقية ذات تصميم فاخر وعصري تحظى بشبكة متكاملة من الخدمات، كما صممت العقارات السكنية بزاوية 45 درجة مطلاً على مناظر بانورامية خلابة على أفق المدينة وفندق أتلانتيس والبحر العربي.

وقال فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن مسرورون بإنجاز مشروع آخر في دبي، ما يعكس قدراتنا وكفاءتنا على تسليم المشاريع العقارية في الوقت المحدد. وستشهد الأشهر القليلة المقبلة تسليم العديد من المشاريع العقارية».

وحالياً تجري أعمال البناء والتشييد على قدم وساق في عدد من مشاريعنا المرموقة عبر مواقع رئيسية في دبي لإنجازها قبل انطلاق معرض (إكسبو 2020)، وتعد الفترة المقبلة في غاية الأهمية بالنسبة لنا». ويتوقع أن تقوم عزيزي بتسليم 5 مشاريع أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، إضافة إلى تسليم 80 مشروعاً قبل حلول عام 2020.