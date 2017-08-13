برشلونة و الريال.. اختبار القوة في «الكلاسيكو الكبير»

برشلونة (د ب أ)

بعد أسبوعين من مباراتهما الودية ضمن فعاليات دورة كأس الأبطال الدولية، يرفع ريال مدريد وبرشلونة الستار عن منافسات الموسم الجديد لكرة القدم الإسبانية من خلال مباراتهما الليلة في ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان على استاد «كامب نو» في برشلونة فيما يلتقيان إيابا يوم الأربعاء المقبل على استاد «سانتياجو برنابيو» معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قاد الفريق للفوز في الكلاسيكو الودي قبل أسبوعين في ميامي حيث تغلب على الريال 3 - 2.

ولم يحقق الريال الفوز في أي من المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد لكنه نجح في التغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي في مباراة السوبر الأوروبي.