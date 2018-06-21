ترامب: كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندي أميركي



تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 دالوث، مينيسوتا (رويترز) قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية أعادت أمس الأول رفات 200 جندي أميركي مفقودين منذ الحرب الكورية. وأضاف ترامب خلال حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا أمس الأول «استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها». وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام «عددا كبيرا» من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة في هاواي. والتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قمة تاريخية الأسبوع الماضي استضافتها سنغافورة وقال في مؤتمر صحفي لاحق إن كيم وافق على إعادة رفات الجنود. وتشير بيانات الجيش الأميركي إلى أن مصير نحو 7700 جندي أميركي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953. وقالت البنتاجون)إن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أميركي. وقتل ما يربو على 36500 جندي أميركي في هذا الصراع.