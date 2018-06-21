اينجه.. المشاكس يهدد رجل تركيا القوي

اسطنبول (أ ف ب)

خلال أسابيع انتقل محرم اينجه من وضعه كمشاكس في المعارضة إلى مرشح للرئاسة يمكنه منافسة رجل تركيا القوي. واينجه (54 عاماً) النائب عن حزب الشعب الجمهوري منذ 16 عاماً، هو الشخصية التي اكتشفت خلال حملة نجح خلالها في إثارة حماس المعارضة. وأستاذ الفيزياء السابق شبه واثق من الوصول إلى المرتبة الثانية بعد أردوغان في الانتخابات العامة، ويمكن أن يهدد الرئيس في دورة ثانية محتملة عبر جمع تحالف واسع حوله. فقد رد على نائب من الأغلبية اتهم حزب الشعب الجمهوري بأنه عجز عن تغذية اسطنبول بالمياه قبل تولي اردوغان السلطة، بالقول «إذا لم نكن نشرب المياه قبلكم؟ ربما كنا نعمل على الديزل؟» بهذه الروحية يرد اينجه على اردوغان وهو يلقي خطبه على المنصات وقد شمر عن ساعديه وبلا ربطة عنق. وقال اينجه في مهرجان، إن اردوغان «في قصره يشرب الشاي الأبيض ويأكل بيض السمان». وأضاف «أما أنا يا أخوتي فآكل البيض نفسه الذي تأكلونه وأشرب الشاي الأسود نفسه الذي تشربونه».