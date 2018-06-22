استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

استشهد الشاب الفلسطيني محمد غسان أبو دقة (22 عاما)، مساء أمس الأول، متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة. وعلم أن أبو دقة قد أصيب في مسيرات العودة في الرابع عشر من مايو الماضي شرق بلدة خزاعة الواقعة شرق مدينة خان يونس. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الشاب أبو دقة الذي نقل للعلاج في أحد مستشفيات الأراضي المحتلة عام 1948 واستشهد متأثرا بجروحه الخطرة التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق بلدة خزاعة.

من جانب آخر، اندلع حريق كبير في أحراش مستوطنتي «سديروت» و«نيرعام»، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع. واعتقلت قوات الاحتلال أمس، 19 فلسطينيا في الضفة والقدس، بينما رشق مستوطنون متطرفون، سيارات المواطنين المارة على حاجز حوارة جنوب نابلس، بالحجارة. وقطع مستوطنون بحراسة الجيش الإسرائيلي، الطريق بين قريتي زعترة وسكاكا شرق سلفيت في محاولة منهم لمنع المواطنين من المرور. كما هدمت قوة إسرائيلية أمس، منزل معتقل فلسطيني في بلدة برطعة، متهم بتنفيذ عملية دهس شمال الضفة.

من جهة أخرى، حذرت الحكومة الفلسطينية من مغبة تنفيذ ما أعلن عنه مستوطنون بإقامة حفل موسيقي داخل الحرم الإبراهيمي بالخليل بالتزامن مع افتتاح مركز للشرطة الإسرائيلية في المسجد. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن الإقدام على ذلك «يعد اعتداءً فظيعاً على المسجد الإبراهيمي وتدنيسا لقدسيته في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا».