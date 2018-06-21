تحذير أردني- فلسطيني من «انسداد الأفق السياسي»

عمّان (الاتحاد)

طالب مسؤولون أردنيون وفلسطينيون أمس، المجتمع الدولي التحرك بشكل «فوري وفاعل» لإيجاد أفق سياسي للتوصل لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ولوقف الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض هذا الحل، محذرين من تبعات «انسداد الأفق السياسي».

جاء ذلك خلال محادثات أجراها في عمان أمس، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة في الأردن اللواء عدنان الجندي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني اللواء ماجد فرج. وقالت الخارجية الأردنية، إن هذه المحادثات تأتي في إطار عملية تنسيق المواقف والتحركات المستمرة بين المملكة ودولة فلسطين للتعامل مع المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.