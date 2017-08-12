باكستان: زوجة شريف تسعى لشغل مقعده البرلماني

لاهور (رويترز)

قال مسؤولون بحزب رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف إن زوجته ستخوض انتخابات لشغل مقعده البرلماني الذي أجبر على تركه بعدما قضت المحكمة العليا الشهر الماضي بعدم أهليته للبقاء في منصبه. وقال آصف كرماني مستشار نواز شريف إن كلثوم زوجة رئيس الوزراء المعزول ستكون مرشحة حزب الرابطة الإسلامية/جناح نواز في الانتخابات الفرعية المقررة في غضون نحو 45 يوماً. وقال «قدمنا أوراق ترشيح السيدة كلثوم نواز شريف».

وجاء الإعلان بينما يقود نواز شريف قافلة إلى مسقط رأسه في لاهور، والتي اجتذبت آلاف المؤيدين الرافضين لقرار المحكمة العليا بعزله بسبب عدم إفصاحه عن أحد مصادر دخله وهو القرار الذي وصفه بأنه ظالم. وستخوض كلثوم، التي لم يسبق لها الترشح للبرلمان، الانتخابات في معقل نواز شريف السياسي داخل المدينة المسورة في لاهور، حيث لم يخسر زوجها قط. وقال محمد سافدار زوج ابنة نواز شريف، وهو أيضاً عضو في البرلمان، بينما كان يقف بجوار كرماني «سنفوز إن شاء الله بهذا المقعد بأغلبية كبيرة».