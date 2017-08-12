تمركز مقاتلات أميركية قرب الموصل لبدء معركة تلعفر

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

تمركزت قوات أميركية، بينها عشرات المستشارين، وطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي، مع دروع ومركبات مصفحة ومعدات قتالية أخرى، في قاعدة كهريز العسكرية في محور الكسك على بعد 35 كلم من مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، وذلك للإشراف على المعركة المرتقبة لتحرير المنطقة من قبضة «داعش»، بعد تمكن الجيش العراقي من ضرب حصار عليها من جميع الجهات. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني محلي بمحافظة نينوى، أمس، بأن التنظيم الإرهابي فرض حظراً للتجوال في مركز قضاء تلعفر «لأسباب مجهولة»، وسط انتشار كثيف لمفارزه المسلحة في التقاطعات والساحات العامة.

بينما أكد سكان سماع إطلاق نار كثيف في محيط أحد مقار «داعش» وسط قضاء تلعفر، مشيراً إلى اندلاع اقتتال داخلي طاحن بين خلايا التنظيم الإرهابي بسبب الخلافات الحادة بين القيادات، الأمر الذي دفع العصابات لفرض حظر التجوال.

والأربعاء الماضي، كشف مصدر عسكري عراقي مسؤول، عن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية قرب قضاء تلعفر، لدعم عمليات الجيش العراقي المرتقبة لاستعادة القضاء من سيطرة «الدواعش». وأفاد قيادي عراقي من القوات الجوية أمس، أن 10 طائرات حربية أميركية، و3 من نوع غالكسي سي 5 والبقية من نوع بوينج سي إتش 47، محملة بمعدات قتالية وصناديق أسلحة وعشرات المستشارين العسكريين، هبطت في قاعدة كهريز بمحور الكسك غرب الموصل، والتي تبعد عن مركز قضاء تلعفر 35 كلم. وأضاف المصدر نفسه أن 15 دبابة نوع أسد بابل، و7 دبابات طراز تي 72، و9 دبابات نوع تشفتن، وصلت خلال اليومين الماضيين إلى القاعدة ذاتها ضمن التحضيرات لتحرير قضاء تلعفر. ومن المقرر أن تستخدم القاعدة العسكرية للإشراف على عمليات تحرير قضاء تلعفر غرب محافظة نينوى التي بدأ الاستعداد لها منذ انتهاء معركة الموصل في 10 يوليو الماضي. والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر مركز القضاء، وبلدتي العياضية والمحلبية، إضافة إلى 47 قرية. ويشن التحالف الدولي غارات جوية متواصلة داخل قضاء تلعفر وحوله، ما يمهد الطريق للقوات العراقية عند بداية المعركة التي أفادت مصادر عراقية أنها ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

بالتوازي، أكد المتحدث باسم «الحشد الشعبي» الطائفي أحمد الأسدي،‭ ‬أن المليشيات ‬ستشارك ‬بفاعلية ‬في ‬معركة ‬تحرير ‬تلعفر، وذلك غداة إعلان القيادي بالحشد جواد الطليباوي أن المسلحين لن يشاركوا في المعرك جراء ضغوط أميركية كردية. وقال الأسدي في بيان‏‭‬ «‬بناء ‬على ‬توجيهات ‬القائد ‬العام ‬للقوات ‬المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي)، ‬فإن (‬الحشد ‬الشعبي) ‬سيشارك ‬بفاعلية ‬في ‬معركة ‬تحرير ‬تلعفر ‬جنباً إلى ‬جنب ‬مع‭ ‬القوات ‬المسلحة ‬والأمنية‭«‬. وأشار إلى‭ ‬أنه «لا ‬صحة ‬لما ‬نشر ‬خلاف ‬ذلك»‬، ‬قائلاً ‬إن «الموقف‭ ‬الرسمي (‬للحشد ‬الشعبي) ‬يصدر ‬من ‬رئيس ‬الهيئة ‬أو ‬نائبه ‬أو ‬الناطق ‬الرسمي ‬حصراً»‬.

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أمس، أن قوة‏‭ ‬من ‬الفرقة ‬الخامسة ‬شرطة ‬اتحادية ‬قتلت 3 ‬إرهابيين ‬إثر ‬محاصرتهم ‬داخل‭ ‬مغارات ‬في منطقة ‬حاوي ‬الكنيسة والاشتباك ‬معهم ‬بالأسلحة ‬الخفيفة ‬والقنابل ‬اليدوية،‭ ‬شمال ‬غرب ‬الموصل‭‬‬‬، حيث تم العثور على معمل لتصنيع صواريخ الكاتيوشا في المشيرفة بالمنطقة ذاتها. وبدوره، أكد العميد الركن حافظ‏‭ ‬طامي رئيس أركان الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، ‬إنجاز ‬نحو ‬80% من ‬عمليات ‬تطهير ‬وإزالة ‬مخلفات ‬«داعش» ‬الإرهابي في عموم الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وأشار طامي إلى ‏‭‬أن ‬القطعات ‬الأمنية ‬وممثلة‭ ‬بالفرقة ‬الاتحادية‭ ‬الخامسة ‬والفرقة ‬الاتحادية ‬الثالثة، ‬تنتشر ‬بمناطق ‬الساحل ‬الأيمن كافة ‬بعد‭ ‬توليها ‬رسمياً ‬مسك ‬الأرض، مؤكداً أن‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني ‬جيد ‬ومسيطر ‬عليه ‬بالكامل. وفي تطور متصل، ضبطت المليشيات المشاركة في عمليات «قادمون يا نينوي»، ‬سرداباً ‬تحت ‬الأرض ‬بالقرب ‬من ‬كنيسة ‬الساعة ‬بالجانب ‬الأيمن ‬من‬ الموصل‬، استخدمه ‬«‬داعش» موقعاً لعمليات الإعدام، حيث تم العثور على عدد من جثت المدنيين.

جدول زمني لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم المحررة

الموصل (وكالات)

كشف وزير الهجرة والمهجّرين العراقي جاسم محمد الجاف أمس، عن صياغة جداول زمنية لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم المحررة وعرضها على رئيس الحكومة حيدر العبادي للمصادقة عليها والشروع بتنفيذها. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للفريق الاستشاري الأعلى للعمليات الإنسانية الذي ناقش الأسباب التي تحول دون عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم المحررة، والعمل على إزالة تلك الأسباب بشكل يسهم بعودة سريعة لتلك العوائل إلى سكنها الأصلي في الجانبين الأيمن والأيسر بالموصل وأطرافها ومناطقها الأخرى، مشيراً إلى استعراض الوضع الأمني والخدمي في تلك المناطق، وتم الاتفاق على صياغة الجداول الزمنية بغية اتخاذ القرارات المناسبة. وبين الجاف في بيان لمكتبه، أن وزارة الهجرة تعمل مع كل الجهات المعنية لتسهيل عودة كل النازحين بشكل طوعي واختياري بعد تأمين كل المناطق المحررة وعودة الاستقرار إليها، مضيفاً أنه تم الاتفاق أيضاً على تحديد آلية لإعادة النازحين العراقيين في مخيم الهول، ومن خلال التنسيق بين وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة الموصل وحكومة كردستان وقيادة العمليات المشتركة، فضلاً عن إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المناطق المحررة، كما استعرض الجاف الموقف النهائي لتوزيع العوائل النازحة من مناطق الموصل وموقف مخيمات الإيواء والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لدعم تلك العوائل من خلال توفير الخدمات الإنسانية لها.