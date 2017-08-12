تمركز مقاتلات أميركية قرب الموصل لبدء معركة تلعفر

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
تمركزت قوات أميركية، بينها عشرات المستشارين، وطائرات حربية تابعة للتحالف الدولي، مع دروع ومركبات مصفحة ومعدات قتالية أخرى، في قاعدة كهريز العسكرية في محور الكسك على بعد 35 كلم من مركز قضاء تلعفر، غرب الموصل، وذلك للإشراف على المعركة المرتقبة لتحرير المنطقة من قبضة «داعش»، بعد تمكن الجيش العراقي من ضرب حصار عليها من جميع الجهات. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني محلي بمحافظة نينوى، أمس، بأن التنظيم الإرهابي فرض حظراً للتجوال في مركز قضاء تلعفر «لأسباب مجهولة»، وسط انتشار كثيف لمفارزه المسلحة في التقاطعات والساحات العامة.
بينما أكد سكان سماع إطلاق نار كثيف في محيط أحد مقار «داعش» وسط قضاء تلعفر، مشيراً إلى اندلاع اقتتال داخلي طاحن بين خلايا التنظيم الإرهابي بسبب الخلافات الحادة بين القيادات، الأمر الذي دفع العصابات لفرض حظر التجوال.
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بالتوازي، أكد المتحدث باسم «الحشد الشعبي» الطائفي أحمد الأسدي، أن المليشيات ستشارك بفاعلية في معركة تحرير تلعفر، وذلك غداة إعلان القيادي بالحشد جواد الطليباوي أن المسلحين لن يشاركوا في المعرك جراء ضغوط أميركية كردية. وقال الأسدي في بيان «بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي)، فإن (الحشد الشعبي) سيشارك بفاعلية في معركة تحرير تلعفر جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والأمنية«. وأشار إلى أنه «لا صحة لما نشر خلاف ذلك»، قائلاً إن «الموقف الرسمي (للحشد الشعبي) يصدر من رئيس الهيئة أو نائبه أو الناطق الرسمي حصراً».
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جدول زمني لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم المحررة
الموصل (وكالات)
كشف وزير الهجرة والمهجّرين العراقي جاسم محمد الجاف أمس، عن صياغة جداول زمنية لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم المحررة وعرضها على رئيس الحكومة حيدر العبادي للمصادقة عليها والشروع بتنفيذها. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للفريق الاستشاري الأعلى للعمليات الإنسانية الذي ناقش الأسباب التي تحول دون عودة العوائل النازحة إلى مناطقهم المحررة، والعمل على إزالة تلك الأسباب بشكل يسهم بعودة سريعة لتلك العوائل إلى سكنها الأصلي في الجانبين الأيمن والأيسر بالموصل وأطرافها ومناطقها الأخرى، مشيراً إلى استعراض الوضع الأمني والخدمي في تلك المناطق، وتم الاتفاق على صياغة الجداول الزمنية بغية اتخاذ القرارات المناسبة. وبين الجاف في بيان لمكتبه، أن وزارة الهجرة تعمل مع كل الجهات المعنية لتسهيل عودة كل النازحين بشكل طوعي واختياري بعد تأمين كل المناطق المحررة وعودة الاستقرار إليها، مضيفاً أنه تم الاتفاق أيضاً على تحديد آلية لإعادة النازحين العراقيين في مخيم الهول، ومن خلال التنسيق بين وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة الموصل وحكومة كردستان وقيادة العمليات المشتركة، فضلاً عن إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المناطق المحررة، كما استعرض الجاف الموقف النهائي لتوزيع العوائل النازحة من مناطق الموصل وموقف مخيمات الإيواء والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لدعم تلك العوائل من خلال توفير الخدمات الإنسانية لها.