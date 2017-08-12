انتحاري يفجر نفسه وسط مقديشو ويقتل جندياً

مقديشو (رويترز)

قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا فجر نفسه أمام مسجد في وسط العاصمة مقديشو أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل جندي وأعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم. وقال الميجر محمد حسين المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن الانتحاري كان يستهدف مديرا في إدارة السجون كان يصلي داخل المسجد. وأضاف أن جنديا اعترض طريق المهاجم قبل دخوله المسجد وبينما كان يحاول دفعه بعيدا انفجرت القنبلة مما أسفر عن مقتل الانتحاري والجندي. وقال حسين «الانتحاري كان يرتدي زي شرطة السجون وسترة ناسفة فوقه».

وتنفذ حركة الشباب الإرهابية تفجيرات متكررة في مقديشو ومدن أخرى بهدف الإطاحة بالحكومة المركزية في البلاد وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة الإرهابية لرويترز إن الحركة نفذت الهجوم وإنه تسبب في سقوط «قتلى ومصابين» دون أن يحدد أرقاما. وأضاف أن الحركة كانت تستهدف مسؤولا بارزا في إدارة السجون.