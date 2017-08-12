دعوة السودان للمشاركة في مناورات النجم الساطع

الخرطوم (رويترز)

قالت وزارة الدفاع السودانية إنها تلقت دعوة لحضور تدريبات عسكرية مصرية-أميركية تجرى في أكتوبر، في أول خطوة من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود. وأضافت الوزارة أن الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، رئيس الأركان المشتركة، أعلن تلقي الدعوة للمشاركة في مناورات النجم الساطع في مصر، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة بعد أن التقى هذا الأسبوع بمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

وقال رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني «الزيارة فتحت الباب أمام مزيد من الحوار والالتقاء لمناقشة العديد من القضايا.