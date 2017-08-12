حفتر والسراج في موسكو اليوم

موسكو (أ ف ب)

يصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى موسكو اليوم السبت، وفق ما أعلن مساء أمس ليف دينغوف الذي يترأس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا. وصرح دينغوف لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء «السبت يصل المشير خليفة حفتر إلى موسكو قادماً من طبرق ورئيس الحكومة المعترف بها (من المجتمع الدولي) فايز السراج». وأضاف «سيتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى القضايا المتصلة بمصالحة أطراف النزاع» الليبي من دون أن يحدد موعد الاجتماع وهل سيشتمل على محادثات مباشرة بين الجانبين.

وأوضح أن جدول أعمال اللقاء يتضمن أيضاً «القضايا المتصلة بالأمن الوطني، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي تحاول دخول ليبيا، إضافة إلى قضية المهاجرين الذين يصلون من آسيا إلى أوروبا عبر ليبيا». وتابع أن روسيا تأمل بأن «تجري مباحثات مع كل أطراف النزاع في محاولة لمصالحتهم، واللقاء سيكون مخصصاً لهذا الموضوع».

ويترأس دينغوف مجموعة اتصال شكلها البرلمان الروسي ووزارة الخارجية. ونهاية يوليو، توافق حفتر والسراج على بيان من عشر نقاط تعهدا فيه خصوصاً وقف إطلاق النار والإسراع في إجراء انتخابات، وذلك في ختام لقاء في باريس رعاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. لكن إعلان المبادئ هذا يبقى غير واضح ولا يلزم المجموعات المسلحة الناشطة في ليبيا سواء كانت قريبة من حفتر أم السراج.