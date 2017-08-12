منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة المتمردين في «الجنائية الدولية» لتورطهم بجرائم حرب

عدن (وكالات)
طالبت منظمة حقوقية معنية بحقوق الإنسان بمحاسبة كل من عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح عبر محكمة الجنائية الدولية لتورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أرحب.
وقالت منظمة «رايتس رادار» في تقرير صادر عنها إنها رصدت خلال عامي 2015 و2016 قرابة 4 آلاف انتهاك لحقوق الإنسان في قبيلة أرحب توزعت على 33 نوعاً من الانتهاكات.
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وأكد التقرير قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بتدمير 39 منزلاً تدميراً كلياً، ونسف 5 مدارس خيرية وتسويتها بالأرض ومسجد، في حين تضرر 18 منزلاً بشكل جزئي إلى رصد اقتحام 97 منشأة ما بين حكومية وأهلية وعامة وقرى وأحياء سكنية. ورصد التقرير خلال هذه الفترة 71 حالة تجنيد أطفال مع إمكانية أن تكون أكثر من هذا الرقم نظراً لعدم القدرة على وصول فريق الرصد إليها.