شباب المقاومة يتحدثون في ذكرى تحرير عدن

فتاح المحرمي (عدن)

حرب عدوانية تحمل أجندات إيرانية شنتها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع على محافظة عدن والجنوب بعد أن انقلبت هذه الميليشيات على السلطة الشرعية في صنعاء واحتلت كل محافظات الشمال.. حرب حملت معها القتل والدمار والخراب والأوبئة في استهداف بربري وهمجي نالت منه محافظة عدن النصيب الأكبر.

وأتت عاصفة الحزم بقيادة السعودية لتكون المنقذ للشعب اليمني جنوبه وشماله من هذه الشرذمة الإجرامية، وأسهم الدعم الذي قدمه التحالف العربي والدور المميز للإمارات في مساعدة شباب المقاومة في عدن على الصمود والتصدي لهذا العدوان، ليصنع شباب المقاومة ومعهم جنود من التحالف العربي نصرا مؤزرا وتاريخيا تمثل في هزيمة الانقلابيين وتحرير عدن منهم في الـ17/‏يوليو/‏2015م.

وأكد شباب مقاومون من عدن أن الـ17/‏يوليو يوم النصر الذي إزاح ظلام العدوان وأشرق بفجر التحرير على أبناء عدن الباسلة، مشيرين في أحاديثهم لـ«الاتحاد: أن هذا اليوم كان عنوانا للقضاء على المشروع الفارسي الذي تقوده إيران عبر ذراعهم في اليمن الحوثيين والمخلوع، معبرين عن شكرهم لدول التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

رموز الانتصار