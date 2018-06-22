جانيت جاكسون تعاني «عقدة نقص»

نيويورك (أ ف ب)

كشفت المغنية جانيت جاكسون أنها تواجه معاناتها من اكتئاب عميق يرتبط حسب ما قالت بعقدة نقص تعود إلى مرحلة الطفولة فضلاً عن العنصرية والتمييز في المجتمع الأميركي.. وفي مقال نشر أمس في مجلة «إسينس» الموجهة إلى النساء «السود»، أوضحت النجمة البالغة 52 عاماً أنها شعرت بالسعادة للمرة الأولى عند ولادة نجلها في العام 2017.. وتروي النجمة التي حققت شهرة في الثمانينيات أن العقد الذي تبع بلوغها الثلاثين كان «صعباً».. وكتبت في مقتطفات من المقال «كان من الصعب جداً مكافحة هذا المرض».

وأضافت «قلة الثقة بالنفس قد تكون متأتية من عقدة نقص عائدة للطفولة.. وقد تكون مرتبطة بأهداف نريد تحقيقها لكنها بعيدة المنال.. وثمة مشاكل اجتماعية أكانت العنصرية أو التمييز». مؤكدة «إذا ما جمعنا كل هذه الأسباب نفضي إلى اكتئاب وهو مرض عنيد ومخيف».

وعادت الأخت الصغيرة لملك البوب مايكل جاكسون الذي عانى الاكتئاب أيضاً، إلى الواجهة في العام 2015 مع ألبوم قبل أن توقف جولتها العالمية فجأة في مارس 2016 مشددة على أنها تريد تأسيس عائلة.. وقد أنجبت طفلًا اسمته عيسى مطلع العام 2017.