مليار مستخدم.. وساعة مدة الفيديو على إنستجرام

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت إنستجرام أن عدد مستخدميها تخطى عتبة المليار مستخدم نشط، في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد، ولاسيما من الشبان، على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك والتي تركز على مشاركة الصور والفيديو.

وأتى الإعلان عن هذا الإنجاز خلال فعالية نظمها رئيس الشركة كيفن سيستروم في سان فرانسيسكو أمس الأول وكشف خلالها النقاب أيضاً عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن أن تصل مدة الواحد منها إلى الساعة.

وقال سيستروم: لدينا الآن مجتمع مكوّن من مليار مستخدم.

وبعد أن كان عدد مستخدميها في سبتمبر لا يزيد على 800 ألف أصبحت إنستجرام اليوم رابع شبكة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليار شخص. والشبكات الثلاث الأخرى التي سبقتها إلى هذا الإنجاز مملوكة جميعها لفيسبوك، وهي إضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي نفسه الذي يزيد عدد مستخدميه حالياً عن ملياري مستخدم، خدمتا المراسلات الفورية واتساب ومسنجر.

وأسست إنستغرام في 2010 قبل أن يستحوذ عليها فيسبوك في 2012 مقابل حوالي مليار دولار.

ويتوقع أن تبلغ العائدات الإعلانية المتوقع أن تحققها شركة إنستجرام هذه السنة حوالي 5,5 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 70% عن العام الماضي.