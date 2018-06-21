المونديال في مثل هذا اليوم 22 يونيو.. مارادونا يقهر الإنجليز



تاريخ النشر: الجمعة 22 يونيو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1986 سجل دييجو أرماندو مارادونا هدفين في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي البطولة التي استضافتها المكسيك، ولم يتوقف الأمر عند تسجيل هدفين فحسب، بل إن تاريخ كأس العالم وثق الهدفين بطريقة لا تنسى، الأول جاء بلمسة يد من المهاجم الأرجنتيني ويعتبر أكثر الأهداف في كأس العالم إثارة للجدل، بينما ألهب الهدف الثاني عشاق كرة القدم العالمية بالمهارة التي أظهرها مارادونا ورشاقته بعد تخطيه أكثر من 5 مدافعين بجانب الحارس وتسجيل هدف الفوز، وانتهى اللقاء 2-1 لمصلحة التانجو التي توجت باللقب الثاني في تاريخها لاحقاً في البطولة.